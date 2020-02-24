В Днепре возле школы произошла стрельба с участием полиции. ВИДЕО

24 февраля, 2020, 19:37

В Днепре на улице Титова произошла стрельба. Огонь открыли злоумышленники, которых остановила полиция. Инцидент произошел возле школы №89

Об этом пишет издание "Днепр оперативный" со ссылкой на очевидцев.

Неподалеку пересечения улицы Титова с проспектом Поля полиция остановила два черных внедорожника и еще одно авто. В итоге с одного из автомобилей открыли стрельбу. Свидетели говорят о нескольких выстрелах.

После этого внедорожники скрылись на высокой скорости. Всех участников инцидента сейчас разыскивает полиция. Кроме того, в Днепре правоохранители объявили план-перехват "Сирена".

Между тем в сети появилось видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть, как человек из пистолета расстреливает людей. СМИ пишут, что сейчас там - очень много полиции.