В Днепре возле школы произошла стрельба с участием полиции. ВИДЕО
24 февраля, 2020, 19:37
В Днепре на улице Титова произошла стрельба. Огонь открыли злоумышленники, которых остановила полиция. Инцидент произошел возле школы №89
Об этом пишет издание "Днепр оперативный" со ссылкой на очевидцев.
Неподалеку пересечения улицы Титова с проспектом Поля полиция остановила два черных внедорожника и еще одно авто. В итоге с одного из автомобилей открыли стрельбу. Свидетели говорят о нескольких выстрелах.
После этого внедорожники скрылись на высокой скорости. Всех участников инцидента сейчас разыскивает полиция. Кроме того, в Днепре правоохранители объявили план-перехват "Сирена".
Между тем в сети появилось видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть, как человек из пистолета расстреливает людей. СМИ пишут, что сейчас там - очень много полиции.
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