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Espreso.tvОбществоСкалецкая на обсервации: "Работаю по телефону, когда не даю интервью"

Скалецкая на обсервации: "Работаю по телефону, когда не даю интервью"


фото: facebook
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, как координирует работу министерства, находясь в обсервации

Об этом Скалецкая сообщила в эфире программы "Комментарий по Анджеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV .

На вопрос ведущей, удается Скалецкий дистанционно контролировать работу министерства здравоохранения и не считает ли она необходимым покинуть обсервацию, чтобы выполнять полноценно свои полномочия, министр начала отвечать, заявив, что за время интервью получила несколько звонков. Скалецкая подчеркнула, что контролирует работу министерства по телефону.

"Достаточно много есть работы. Эта работа осуществляется максимально по телефону, кроме того время, пока я даю интервью", - подчеркнула министр.

  • Ранее в интервью Скалецкая заявила, что не планирует увеличивать срок обсервации для эвакуированных из Китая в Новые Санжары.
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