Коронавирус: Скалецкая не планирует увеличивать срок обсервации
Об этом министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .
"Мы полностью соблюдаем все указаний противоэпидемических мероприятий и эпидемиологов. У нас есть определенные порядки перемещения: выхода из комнаты только в масках и ограниченные контакты. Собираться большими группами не рекомендуется. Сегодня я уже посетила наших эвакуированных лиц. Полностью была в костюме. Они действительно придерживаются всех правил. После проверки на температурный режим и на сбор жалоб - все здоровы ", - сказала Скалецкая.
Она также ответила на вопрос, нужно ли увеличивать срок обсервации до 27 дней, потому что таковы заявления китайских властей.
"Власти Китая заявили, что это может быть, но это не четко подтвержденным. У них есть только предположения. На сегодня ВОЗ не меняло свои позиции. Поэтому оснований считать, что необходимо держать людей в изоляции более 14 дней нет, а значит мы слушаемся рекомендаций ВОЗ и их используем ", - добавила министр.
- Напомним, Скалецкая сейчас находится в госпитале Нацгвардии в Новых Санжарах (Полтавщина) . Там она находится вместе с эвакуированными из Китая украинцами. К ним применен режим обсервации.
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