"Я за свое кресло не держусь": Холодницкий о дате отставки
24 февраля, 2020, 09:45
Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не будет держаться за свое место, когда 30 ноября закончиться срок его полномочий
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .
"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические" лазейки ", чтобы остаться в должности, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", - сказал Холодницкий.
Послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должно происходить в соответствии с действующим законодательством.
- Ранее сообщалось, что Холодницкий опровергает влияние Авакова на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын.
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