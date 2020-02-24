"Я за свое кресло не держусь": Холодницкий о дате отставки

24 февраля, 2020, 09:45

Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не будет держаться за свое место, когда 30 ноября закончиться срок его полномочий

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические" лазейки ", чтобы остаться в должности, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", - сказал Холодницкий.

Послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должно происходить в соответствии с действующим законодательством.