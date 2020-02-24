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Espreso.tvОбщество"Я за свое кресло не держусь": Холодницкий о дате отставки

"Я за свое кресло не держусь": Холодницкий о дате отставки

Председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что не будет держаться за свое место, когда 30 ноября закончиться срок его полномочий

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

"Могу заверить, что я за свое кресло не держусь и искать какие-то юридические" лазейки ", чтобы остаться в должности, точно не буду. Хотя они есть, скажу вам по секрету. Но я этого делать не буду", - сказал Холодницкий.

Послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что назначение и увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должно происходить в соответствии с действующим законодательством.

  • Ранее сообщалось, что Холодницкий опровергает влияние Авакова на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын.
 
 
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