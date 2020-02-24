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Espreso.tvОбщество"Я это категорически опровергаю": Холодницкий о влиянии Авакова на закрытие "дела рюкзаков"

"Я это категорически опровергаю": Холодницкий о влиянии Авакова на закрытие "дела рюкзаков"


фото: Facebook Назара Холодницького
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опровергает влияние министра внутренних дел Арсена Авакова на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина .

"Я это категорически опровергаю. Аргументация была проста - заканчивались девять месяцев следствия и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой по этому делу в суд не пойдет", - заявил он.

Он добавил, что когда САП подписали подозрения, то дали детективам время собрать доказательства. И когда они впервые увидели эти подозрения, то там была указана "единственная связь между Аваковым-младшим и предпринимателем, производивший эти рюкзаки - это то, что они были друзьями в Facebook".

 

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