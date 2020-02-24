"Я это категорически опровергаю": Холодницкий о влиянии Авакова на закрытие "дела рюкзаков"
24 февраля, 2020, 09:26
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий опровергает влияние министра внутренних дел Арсена Авакова на закрытие "дела рюкзаков", в котором фигурировал его сын
Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина .
"Я это категорически опровергаю. Аргументация была проста - заканчивались девять месяцев следствия и процессуальный прокурор сказал, что с такой доказательной базой по этому делу в суд не пойдет", - заявил он.
Он добавил, что когда САП подписали подозрения, то дали детективам время собрать доказательства. И когда они впервые увидели эти подозрения, то там была указана "единственная связь между Аваковым-младшим и предпринимателем, производивший эти рюкзаки - это то, что они были друзьями в Facebook".
- Напомним, 31 октября 2017 детективы НАБУ провели обыск у Александра Авакова - сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках расследования закупки рюкзаков для МВД.
- НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина. Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн.
- Прокурор САП закрыл уголовное производство в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.
- В САП объяснили закрытие дела против Авакова и Чеботаря тем, что Литвин взял всю вину на себя, а другие фигуранты "не знали о факте поставки некачественных рюкзаков".
- НАБУ обжаловало закрытие "дела рюкзаков".
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