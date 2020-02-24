Пропавших в Карпатах туристов нашли после полусуток поисков

24 февраля, 2020, 13:43

24 февраля в 12:07 закарпатские спасатели нашли и спустили к подножию горы Петрос группу из четырех туристов, которые вечером 23 февраля заблудились в Карпатах

Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Туристов удалось найти 24 февраля в 12:07. К поиску целом привлекли 29 человек и 6 единиц спецтехники ДСНС. Операция осложнялась темной временем суток, пушниной и во лавинной опасности.

"Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежные карнизы, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей", - сообщили спасатели.

Через 1,5 часа поиски возобновили.

Напомним, ранее стало известно, что в Раховском районе Закарпатской области в направлении горы Петрос вечером 23 февраля заблудились пятеро туристов. Руководитель группы вышел на связь и сообщил, что спустился самостоятельно.

По сообщению Укргидрометцентра, ночью в Карпатах был значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица и порывы ветра 40 м / с.