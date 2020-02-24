Пропавших в Карпатах туристов нашли после полусуток поисков
Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Туристов удалось найти 24 февраля в 12:07. К поиску целом привлекли 29 человек и 6 единиц спецтехники ДСНС. Операция осложнялась темной временем суток, пушниной и во лавинной опасности.
"Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежные карнизы, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей", - сообщили спасатели.
Через 1,5 часа поиски возобновили.
Напомним, ранее стало известно, что в Раховском районе Закарпатской области в направлении горы Петрос вечером 23 февраля заблудились пятеро туристов. Руководитель группы вышел на связь и сообщил, что спустился самостоятельно.
По сообщению Укргидрометцентра, ночью в Карпатах был значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица и порывы ветра 40 м / с.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа из пяти туристов
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