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Espreso.tvОбществоПропавших в Карпатах туристов нашли после полусуток поисков

Пропавших в Карпатах туристов нашли после полусуток поисков


фото: ДСНС
24 февраля в 12:07 закарпатские спасатели нашли и спустили к подножию горы Петрос группу из четырех туристов, которые вечером 23 февраля заблудились в Карпатах

Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Туристов удалось найти 24 февраля в 12:07. К поиску целом привлекли 29 человек и 6 единиц спецтехники ДСНС. Операция осложнялась темной временем суток, пушниной и во лавинной опасности.

"Во время прохождения по склону, одна из поисковых групп сорвала два снежные карнизы, поэтому в 4:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей", - сообщили спасатели.

Через 1,5 часа поиски возобновили.

Напомним, ранее стало известно, что в Раховском районе Закарпатской области в направлении горы Петрос вечером 23 февраля заблудились пятеро туристов. Руководитель группы вышел на связь и сообщил, что спустился самостоятельно.

По сообщению Укргидрометцентра, ночью в Карпатах был значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица и порывы ветра 40 м / с.

  • Напомним, ранее сообщалось, что в Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа из пяти туристов
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