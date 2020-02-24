24 февраля, 2020, 08:46

В Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа из пяти туристов

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 5:10 24 февраля один из туристов вышел на связь и сообщил, что самостоятельно спустился", - говорится в сообщении.

Для поиска и оказания помощи привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.