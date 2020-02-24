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Espreso.tvОбществоНа горе Петрос заблудилась группа из пяти туристов

На горе Петрос заблудилась группа из пяти туристов

В Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа из пяти туристов

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 5:10 24 февраля один из туристов вышел на связь и сообщил, что самостоятельно спустился", - говорится в сообщении.

Для поиска и оказания помощи привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.

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