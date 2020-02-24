Прага переименовала в честь Немцова площадь, где расположено посольство России
24 февраля, 2020, 16:36
В Праге, Чехия, решили переименовать площадь, где расположено посольство России, в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова
Об этом сообщает iDNES.cz.
До этого площадь называлась Под каштанами. Вместе с площадью будет изменен и официальный адрес российского посольства в Чехии.
Идею о переименовании вынес на голосование мэр Праги Зденек Гржиб. Он отметил, что хотел бы устроить церемонию открытия площади в пятую годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля 2020 г.
"Решение - акт солидарности с российской оппозицией. Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим мегаполисам, которые таким образом указывают на тяжелую политическую ситуацию в современной России", - говорится в заявлении городской власти чешской столицы.
- Напомним, в марте у посольства России в Киеве открыли сквер имени трагически погибшего российского оппозиционера Бориса Немцова.
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