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Espreso.tvОбществоПрага переименовала в честь Немцова площадь, где расположено посольство России

Прага переименовала в честь Немцова площадь, где расположено посольство России


фото: reuters
В Праге, Чехия, решили переименовать площадь, где расположено посольство России, в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова

Об этом сообщает iDNES.cz.

До этого площадь называлась Под каштанами. Вместе с площадью будет изменен и официальный адрес российского посольства в Чехии.

Идею о переименовании вынес на голосование мэр Праги Зденек Гржиб. Он отметил, что хотел бы устроить церемонию открытия площади в пятую годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля 2020 г.

"Решение - акт солидарности с российской оппозицией. Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим мегаполисам, которые таким образом указывают на тяжелую политическую ситуацию в современной России", - говорится в заявлении городской власти чешской столицы.

  • Напомним, в марте у посольства России в Киеве открыли сквер имени трагически погибшего российского оппозиционера Бориса Немцова.
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