Прага переименовала в честь Немцова площадь, где расположено посольство России

24 февраля, 2020, 16:36

В Праге, Чехия, решили переименовать площадь, где расположено посольство России, в честь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова

Об этом сообщает iDNES.cz.

До этого площадь называлась Под каштанами. Вместе с площадью будет изменен и официальный адрес российского посольства в Чехии.

Идею о переименовании вынес на голосование мэр Праги Зденек Гржиб. Он отметил, что хотел бы устроить церемонию открытия площади в пятую годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля 2020 г.

"Решение - акт солидарности с российской оппозицией. Этим жестом Прага присоединится к нескольким другим мегаполисам, которые таким образом указывают на тяжелую политическую ситуацию в современной России", - говорится в заявлении городской власти чешской столицы.