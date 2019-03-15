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В Киеве возле посольства РФ открыли сквер Бориса Немцова


фото: klichko.org
У посольства России в Киеве открыли сквер имени российского оппозиционера Бориса Немцова

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Сквер и мемориальную доску открыли мэр Виталий Кличко и дочь убитого российского политика Жанна Немцова.

"Сегодня мы в украинской столице открываем сквер имени великого друга Украины, известного российского политика-оппозиционера Бориса Немцова. Я знал Бориса лично, мы общались. Немцов часто бывал в Украине и любил Украину", - сказал Виталий Кличко.

Отмечается, что сквер находится рядом с посольством РФ - на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

Мэр отметил, что год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне - тоже у российского посольства. Впоследствии перед посольством России появился сквер имени Бориса Немцова и в Вильнюсе, говорится в сообщении.

По словам дочери российского оппозиционера идея, как должна выглядеть мемориальная доска и в каком месте сквера ее установить, принадлежит Фонду Бориса Немцова.

Макет памятной доски разработали российские архитекторы, добавляют в Киевсовете.

Как известно, оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года неподалеку Кремля.

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