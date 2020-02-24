Партия Меркель провалила местные выборы в Гамбурге
Об этом сообщает BBC .
Христианско-демократический союз получил чуть более 11% голосов и оказался на третьем месте, пропустив вперед социал-демократов и зеленых. Генеральный секретарь партии Пауль Цимиак сказал, что это был горький день и признал, что анонсированная после скандала в Тюрингии отставка председателя ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр нанесла ущерб партии.
Первое место на выборах в Гамбурге заняли союзники ХДС, социал-демократы, при которых проголосовали 39,1% избирателей. Это на шесть процентов меньше, чем получила СДПГ на предыдущих выборах в 2015 году, но и такого результата хватит для того, чтобы нынешний мэр Петер Шеншер сохранил свой пост.
Значительно улучшила свои позиции партия "Зеленых", получив в два раза больше, чем в 2015 году - 24,1%.
На места в местном законодательном органе может рассчитывать и правопопулистского "Альтернатива для Германии", которая выступила хуже, чем на предыдущих выборах.
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