Преемница Меркель Крамп-Карренбауэр отказалась быть канцлером Германии
Об этом сообщает издание Der Spiegel .
Крамп-Карренбауэр об этом заявила на заседании президиума ХДС.
По данным партийных кругов, Крамп-Карренбауэр заявила, что также уйдет с должности главы партии. При этом она хочет организовать процесс выдвижения кандидата в канцлеры летом и уже после этого отказаться от кресла главы партии.
По словам участников встречи, лидер ХДС жаловалась на неурегулированные отношения между частями партии и ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Она была категорически против сотрудничества с этими политическими силами.
Канцлер Ангела Меркель поблагодарила ее и попросила, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась министром.
Крамп-Карренбауэр изменила Меркель на посту председателя ХДС в декабре 2018 года.
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