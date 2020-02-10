Преемница Меркель Крамп-Карренбауэр отказалась быть канцлером Германии

10 февраля, 2020, 11:24

Лидер правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр не будет претендовать на пост канцлера и уйдет с должности главы партии

Об этом сообщает издание Der Spiegel .

Крамп-Карренбауэр об этом заявила на заседании президиума ХДС.

По данным партийных кругов, Крамп-Карренбауэр заявила, что также уйдет с должности главы партии. При этом она хочет организовать процесс выдвижения кандидата в канцлеры летом и уже после этого отказаться от кресла главы партии.

По словам участников встречи, лидер ХДС жаловалась на неурегулированные отношения между частями партии и ультраправой "Альтернативой для Германии" и левыми. Она была категорически против сотрудничества с этими политическими силами.

Канцлер Ангела Меркель поблагодарила ее и попросила, чтобы Крамп-Карренбауэр осталась министром.

Крамп-Карренбауэр изменила Меркель на посту председателя ХДС в декабре 2018 года.