Новоназначенный посол США в России попал в список "врагов Трампа", - СМИ
Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники, знакомые о работе по составлению списка.
Речь идет о списке чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера. Администрации помогали составлять списки активисты-консерваторы.
В перечень, кроме Джона Салливана, попали также сотрудники Госдепартамента Билл Тодд и Дэвид Гейл, которые дали показания на слушаниях по импичменту.
По данным Axios, списки Трампу передали еще в начале 2019 года. В документах, которые получил президент, упоминалась и бывший прокурор Джесси Лиу, которая занималась делами, связанными с расследованием Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательства России в американские выборы. В начале 2020 Трамп рекомендовал ее на должность заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовых преступлений, но позже изменил это решение.
Напомним, в середине декабря прошлого года Сенат США утвердил номинированного президентом Трампом Джона Салливана на должность посла Соединенных Штатов в Российской Федерации.
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