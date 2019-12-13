Сенат США утвердил назначение Джона Салливана на должность посла в РФ

13 декабря, 2019, 10:48

Сенат США одобрил назначение заместителя госсекретаря США Джона Салливана на должность посла в России

Об этом сообщает Reuters.

Бывший адвокат Салливан заменит на этом посту Джона Хантсмана, который ушел в отставку в августе 2019 г. после двух лет работы в Москве.

Салливана назначили новым послом США сразу после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон, где он провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео и президентом США Дональдом Трампом.