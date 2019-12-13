Сенат США утвердил назначение Джона Салливана на должность посла в РФ
13 декабря, 2019, 10:48
Сенат США одобрил назначение заместителя госсекретаря США Джона Салливана на должность посла в России
Об этом сообщает Reuters.
Бывший адвокат Салливан заменит на этом посту Джона Хантсмана, который ушел в отставку в августе 2019 г. после двух лет работы в Москве.
Салливана назначили новым послом США сразу после визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон, где он провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео и президентом США Дональдом Трампом.
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