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Espreso.tvОбществоКоронавирус имеет потенциал пандемии, - глава ВОЗ

Коронавирус имеет потенциал пандемии, - глава ВОЗ


фото: reuters
Новый коронавирус, вспышка которого зафиксирована в ряде стран мира, имеет потенциал пандемии

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

По словам Гебреисуса, на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

"Является ли этот вирус с пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже на этапе пандемии? По нашей оценке, еще нет", - добавил он.

Он также добавил, что сейчас наблюдаются эпидемии в разных частях мира, которые требуют индивидуального реагирования.

"Использование слова "пандемия" в настоящее время не соответствует действительности, и, безусловно, может вызвать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - добавил Гебреисус.

В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер шестой пациент.

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