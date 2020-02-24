Коронавирус имеет потенциал пандемии, - глава ВОЗ

24 февраля, 2020, 17:40

Новый коронавирус, вспышка которого зафиксирована в ряде стран мира, имеет потенциал пандемии

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

По словам Гебреисуса, на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.

"Является ли этот вирус с пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже на этапе пандемии? По нашей оценке, еще нет", - добавил он.

Он также добавил, что сейчас наблюдаются эпидемии в разных частях мира, которые требуют индивидуального реагирования.

"Использование слова "пандемия" в настоящее время не соответствует действительности, и, безусловно, может вызвать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - добавил Гебреисус.

"For the moment, we are not witnessing the uncontained global spread of this #coronavirus , and we are not witnessing large-scale severe disease or death.



Does this virus have pandemic potential? Absolutely.

Are we there yet? From our assessment not yet "- @DrTedros # COVID19 - World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020

В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер шестой пациент.