Коронавирус имеет потенциал пандемии, - глава ВОЗ
Об этом на пресс-конференции заявил председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.
По словам Гебреисуса, на сегодня в ситуации с коронавирусом нет неконтролируемого глобального распространения, а также крупномасштабных тяжелых заболеваний или случаев смерти.
"Является ли этот вирус с пандемическим потенциалом? Абсолютно. Мы уже на этапе пандемии? По нашей оценке, еще нет", - добавил он.
Он также добавил, что сейчас наблюдаются эпидемии в разных частях мира, которые требуют индивидуального реагирования.
"Использование слова "пандемия" в настоящее время не соответствует действительности, и, безусловно, может вызвать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании, делая все, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", - добавил Гебреисус.
"For the moment, we are not witnessing the uncontained global spread of this #coronavirus , and we are not witnessing large-scale severe disease or death.- World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020
Does this virus have pandemic potential? Absolutely.
Are we there yet? From our assessment not yet "- @DrTedros # COVID19
В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер шестой пациент.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-