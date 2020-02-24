Коронавирус: среди зараженных в Италии граждан Украины нет, - посол
Об этом в комментарии hromadske сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.
По его словам, украинские дипломаты обратились с запросом во все регионы Италии, где были обнаружены зараженные, ответы показали, что по состоянию на 15:00 по Киеву 24 февраля украинцев среди зараженных нет.
"Все рекомендации министерства здравоохранения и МИД (Италии, - ред.) мы или передаем направление в Киев, или размещаем на своих страницах в соцсетях", - сказал посол.
Перелыгин напомнил, что одно из украинских дипломатических учреждений расположено в эпицентре - Генконсульство в Милане. Так, в регионе Ломбардия, столицей которого является Милан, зафиксировано около 150 случаев заражения, почти 3/4 от общего количества в стране.
"Генконсульство информирует граждан, которые хотят ехать туда или выехать, следовать инструкциям, которые выдала итальянская власть", - уточнил посол.
В то же время посольство решает, как организовать прием граждан в Генконсульстве в Милане.
"Ведь префект Милана издал распоряжение ограничить прием граждан всем учреждениям в регионе. Поэтому, вероятно, прием граждан будет сокращен, рекомендовать обращаться только с насущными вопросами", - сказал Перелыгин.
- В Италии от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер шестой пациент.
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