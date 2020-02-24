Коронавирус: Австрия остановила поезда из Италии из-за подозрения заражения

Об этом сообщает Der Spiegel, передает 24 канал .

"В одном из поездов, который ехал через Австрию в Германию, двух пассажирок заподозрили в том, что они заражены коронавирусом Covid-19. У женщин была лихорадка и кашель, их вернули в Италию", - говорится в сообщении.

Более 500 пассажиров, в основном австрийцев и немцев, несколько часов ожидали решения австрийских властей - пропускать поезда дальше или нет. В конце концов, движение открыли. Поезд успешно прибыл в Мюнхен. Часть людей выходили из вагонов, как свидетельствуют очевидцы, в масках.

Региональный поезд из Австрии в Италию вернулся в пункт выезда, а поезд, следовавший из Ниццы в Москву, изменил маршрут, чтобы не застрять на австрийском перевале.

Движение поездов, 24 февраля, через Австрию из Италии якобы не будут блокировать.