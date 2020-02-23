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Espreso.tvМирИз-за коронавируса соседи Ирана закрыли границы с этим государством

Из-за коронавируса соседи Ирана закрыли границы с этим государством


фото: alaraby.co.uk
Турция и Пакистан объявили в воскресенье, 23 февраля 2020 г., о временном закрытии границ с соседним Ираном из-за вспышки коронавируса в этой стране

Об этом со ссылкой на DW передает Еспресо.TV.

"Мы решили временно закрыть границу после роста количества случаев (коронавируса, - ред.) в соседнем Иране", - заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Кока.

Такие меры Анкара приняла, по его словам, после консультаций с иранскими властями.

В Пакистане также сообщили о закрытии границы с Ираном.

"Мы закрыли нашу границу с Ираном из-за сообщения о коронавирусе там", - заявили в администрации провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном.

Впоследствии о закрытии границы Армении с Ираном на две недели сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

В Афганистане же заявили о приостановлении наземного и воздушного пассажирского сообщения с Ираном в обоих направлениях, поскольку на сегодня в Иране находятся миллионы афганских беженцев.

"Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса и защитить население, Афганистан прекращает все пассажирское сообщение (воздушное и наземное) в и из Ирана", - говорится в сообщении офиса Совета национальной безопасности Афганистана.

О приостановлении авиационного сообщения с Ираном заявила и Грузия. Правительство страны из-за угрозы распространения коронавируса решило также усилить контроль на границах с соседними государствами.

Справка

В Иране подтвердили уже восемь смертей от коронавируса, что является самым высоким показателем за пределами Китая. Известно о 43 случаях заражения новой легочной болезнью в этой стране.

Большинство случаев инфицирования зафиксированы в городе Кум, которое является священным городом шиитов. На фоне этого иранские власти призывают жителей воздержаться от поездок в этот город.

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