Из-за коронавируса соседи Ирана закрыли границы с этим государством
Об этом со ссылкой на DW передает Еспресо.TV.
"Мы решили временно закрыть границу после роста количества случаев (коронавируса, - ред.) в соседнем Иране", - заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Кока.
Такие меры Анкара приняла, по его словам, после консультаций с иранскими властями.
В Пакистане также сообщили о закрытии границы с Ираном.
"Мы закрыли нашу границу с Ираном из-за сообщения о коронавирусе там", - заявили в администрации провинции Белуджистан, которая граничит с Ираном.
Впоследствии о закрытии границы Армении с Ираном на две недели сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
В Афганистане же заявили о приостановлении наземного и воздушного пассажирского сообщения с Ираном в обоих направлениях, поскольку на сегодня в Иране находятся миллионы афганских беженцев.
"Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса и защитить население, Афганистан прекращает все пассажирское сообщение (воздушное и наземное) в и из Ирана", - говорится в сообщении офиса Совета национальной безопасности Афганистана.
О приостановлении авиационного сообщения с Ираном заявила и Грузия. Правительство страны из-за угрозы распространения коронавируса решило также усилить контроль на границах с соседними государствами.
Справка
В Иране подтвердили уже восемь смертей от коронавируса, что является самым высоким показателем за пределами Китая. Известно о 43 случаях заражения новой легочной болезнью в этой стране.
Большинство случаев инфицирования зафиксированы в городе Кум, которое является священным городом шиитов. На фоне этого иранские власти призывают жителей воздержаться от поездок в этот город.
- Напомним, в Италии зафиксирована уже третья смерть от коронавируса.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!