Гончарук требует увольнения главного лесовода Черниговщины

24 февраля, 2020, 18:49

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал Гослесагентство уволить главу Черниговского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александра Зинченко

Об этом сообщил Правительственный портал

"Договорились, что по всей области заработает централизованный учет древесины. Посмотрели на результаты работы руководства и решили, что лесами в области должен заниматься другой человек. Насколько мне известно, до этого господин Зинченко возглавлял Харьковское облуправление. Сейчас мы там тоже обнаруживаем большие правонарушения. Только за 2019 год выявлено незаконных рубок на более 350 млн гривень", - сказал Гончарук.

Бюджет в 2019 году за "черные рынки" получил 803 млн грн. Гончарук поручил руководителям ОГА ввести электронный учет древесины всеми лесопользователями.

Также Гослесагентство запустило проект "Лес в смартфоне" с онлайн-картой лесов в свободном доступе и возможностью сообщить о нелегальных рубках.

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