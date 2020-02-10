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Espreso.tvОбществоУбытки на 6 млн грн: ГБР обыскивает Гослесагентство и лесничества Житомирщины

Убытки на 6 млн грн: ГБР обыскивает Гослесагентство и лесничества Житомирщины


фото: ДБР
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенной группой лиц

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

На лесных участках, отводилисьвшихся в рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Она в дальнейшем былоа незаконно срубленаи реализована за наличные субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов.

Вследствие незаконных порубок древесины, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 миллионов гривен.

Сейчас следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны.

Также обыски проводятся по месту жительства предпринимателей-лесозаготовителей и осуществления лесопереработки, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Во время обыска территории одной из лесообработок выявлено 600 куб. м. ликвидной древесины породы "сосна" без документов о ее законном происхождении на момент проведения следственного действия.

 

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