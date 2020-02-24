Экс-помощник Пшонки-младшего стал советником заместителя Ермака - "Схемы"

24 февраля, 2020, 16:48

Бывший пограничник и экс-помощник Артема Пшонки Вадим Слюсарев стал советником первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова

Об этом говорится в ответе ОП на вопрос Радио Свобода, или занимает какую-то должность Вадим Слюсарев.

"По информации, предоставленной Департаментом управления персоналом Офису президента Украины, Слюсарев Вадим Алексеевич является советником первого заместителя руководителя Офиса президента Украины (вне штата)", - сообщили в ОП.

О влиянии пограничника времен Виктора Януковича на формирование списков мажоритарщиков от президентской партии рассказывали ранее журналисты программы "Схемы"

Журналисты проанализировали, кто представлял интересы партии "Слуга народа" в Харьковской области, и обнаружили: ряд уполномоченных лиц кандидатов от президентской политсилы в мажоритарных округах работали в фирмах Вадима Слюсарева или имели с его компаниями совместные контакты.

Среди народных депутатов-мажоритарщиков от партии со Слюсаревым, как обнаружили «Схемы», связаны победитель в 170-м округе Андрей Одарченко, в 173-м - Александр Бакумов, в 179-м - Алексей Кучер (ныне председатель Харьковской ОГА) и в 181-м - Дмитрий Микиша. Некоторые из них отрицали такую связь со Слюсаревым или заверили, что просто знакомы с ним.

На вопрос, какие отношения связывают президентскую партию и бывшего пограничника, президент Владимир Зеленский ответил, что ему знаком Слюсарев и тот помогал руководителю местного избирательного штаба Павлу Сушку. Впрочем, лично со Слюсаревым глава государства заявил, что не общается.

В свою очередь, председатель Харьковского областного штаба президентской партии и №28 в списке Павел Сушко опроверг влияние Слюсарева на работу "Слуги народа" в регионе и формирование списка мажоритарщиков.

Вадим Слюсарев - экс-помощник сына генпрокурора Януковиче Виктора Пшонки - Артема Пшонки. Он также долгое время работал на различных руководящих должностях в Государственной пограничной службе, а затем ушел в бизнес. Его компании преимущественно занимаются управлением арендованного имущества.