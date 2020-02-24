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Espreso.tvОбществоАрахамия предлагает изменить Избирательный кодекс, чтобы в Раду не проходили маленькие партии

Арахамия предлагает изменить Избирательный кодекс, чтобы в Раду не проходили маленькие партии

В "Слуге народа" планируют внести несколько изменений в систему предстоящих местных выборов: распространить пропорциональную систему в города с населением в 30 тыс. жителей и заставить партии подавать представителей в две трети ОГА

Об этом сообщают "Буквы".

"Нашим коллегам по парламенту она (система выборов) кажется сложной, мы ее несколько поправим", - заявил глава партии Александр Корниенко.

Предполагается, что в избирательную систему планируется внести минимум два существенных изменения.

Первое - распространить пропорциональную систему минимум в города с населением в 30 тысяч жителей.

"Мне кажется, эта идея имеет право на жизнь, потому что я с самого начала говорил, что нам надо структурировать общество, и чтобы у партий была ответственность. Это почти все партии поддерживают", - рассказал народный депутат Александр Качура.

Второе изменение - партии должны будут выдвигать своих кандидатов в 2/3 областных советов.

"Таким образом, они хотят лишить местечковые партии от местных князьков возможности участвовать в выборах", - прокомментировали в партии "Европейская Солидарность".

Также по этому поводу высказывался председатель фракции правящей партии Давид Арахамия.

"Мы приняли Избирательный кодекс, и через него может появиться много региональных маленьких партиек. Нам это, как большой партии, невыгодно. Скорее всего, мы будем это корректировать", - заявил он.

  • Напомним, новый Избирательный кодекс вступил в силу 1 января. Он предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками
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