Арахамия предлагает изменить Избирательный кодекс, чтобы в Раду не проходили маленькие партии
Об этом сообщают "Буквы".
"Нашим коллегам по парламенту она (система выборов) кажется сложной, мы ее несколько поправим", - заявил глава партии Александр Корниенко.
Предполагается, что в избирательную систему планируется внести минимум два существенных изменения.
Первое - распространить пропорциональную систему минимум в города с населением в 30 тысяч жителей.
"Мне кажется, эта идея имеет право на жизнь, потому что я с самого начала говорил, что нам надо структурировать общество, и чтобы у партий была ответственность. Это почти все партии поддерживают", - рассказал народный депутат Александр Качура.
Второе изменение - партии должны будут выдвигать своих кандидатов в 2/3 областных советов.
"Таким образом, они хотят лишить местечковые партии от местных князьков возможности участвовать в выборах", - прокомментировали в партии "Европейская Солидарность".
Также по этому поводу высказывался председатель фракции правящей партии Давид Арахамия.
"Мы приняли Избирательный кодекс, и через него может появиться много региональных маленьких партиек. Нам это, как большой партии, невыгодно. Скорее всего, мы будем это корректировать", - заявил он.
- Напомним, новый Избирательный кодекс вступил в силу 1 января. Он предусматривает пропорциональную систему выборов с открытыми списками
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