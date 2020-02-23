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Espreso.tvОбществоВ интернете продают фейковые ответы на тесты ВНО

В интернете продают фейковые ответы на тесты ВНО

В сети мошенники "продают" фейковые ответы на задания тестов ВНО 2020 года. Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Освита.ua .

По информации УЦОКО, как и в предыдущие годы, задолго до проведения внешнего независимого оценивания социальные сети пестрят "привлекательными" предложениями, в частности, различные каналы в Telegram.

"Ловкачи за определенную плату предлагают выпускникам и их родителям приобрести тетради сертификационных работ ВНО-2020 с ответами к ним, уверяя в надежности и достоверности источника информации, каждый раз придумывая новые схемы. Например, для "убедительности" присылают письмо с якобы официального ящика Украинского центра оценивания качества образования. Безусловно, купить можно что угодно, но стопроцентно это не будет тест ВНО ", - отмечают в Украинском центре оценивания качества образования.

Кроме того, в УЦОКО отмечают, что в Центре создана мощная система защиты информации на всех этапах подготовки и проведения ВНО. Укладывают тесты печатают сертификационные работы в условиях строгой конфиденциальности.

"Отдельно отметим, что некоторые мошенники неправомерно ставят наш логотип на свой сомнительный контент. За содержание таких материалов Украинский центр оценивания качества образования ответственности не несет", - сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Для подготовки к тестированию участники внешнего оценивания могут пользоваться платформой ЗНО онлайн, содержащий все тесты ВНО прошлых лет, правильные ответы на тесты и комментарии к ним.

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