В Украине началась регистрация на ВНО-2020
3 февраля, 2020, 13:55
Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании начнется 3 февраля и продлится до 24 марта
Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании начнется 3 февраля и продлится до 24 марта", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что для регистрации для участия в ВНО необходимо создать и оформить регистрационную карту с помощью интернет-сервиса «Зарегистрироваться», сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.
Состояние обработки этих документов можно отследить с помощью интернет-сервиса "состояние обработки документов". В УЦОКО отмечают, что процесс их обработки продлится не более 10 дней с момента поступления в региональный центр.
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