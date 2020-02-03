В Украине началась регистрация на ВНО-2020

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании начнется 3 февраля и продлится до 24 марта", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что для регистрации для участия в ВНО необходимо создать и оформить регистрационную карту с помощью интернет-сервиса «Зарегистрироваться», сформировать пакет документов и передать его в региональный центр.

Состояние обработки этих документов можно отследить с помощью интернет-сервиса "состояние обработки документов". В УЦОКО отмечают, что процесс их обработки продлится не более 10 дней с момента поступления в региональный центр.