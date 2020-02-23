В Венеции из-за коронавируса отменили традиционный карнавал
23 февраля, 2020, 14:54
В итальянском городе Венеция из-за угрозы распространения коронавируса был отменен традиционный карнавал
Об этом сообщает DW .
Об отмене карнавала 23 февраля заявил губернатор региона Венето Лука Зая.
"Мы должны принять кардинальные меры. Среди них отмена карнавала и даже больше", сказал Зая.
По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице в Венеции.
Всего в Италии обнаружили уже более сотни случаев заражения коронавирусом, два человека погибли, один человек вылечился. Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.
- 23 февраля в 12 городах итальянских провинций Ломбардия и Венето ввели жесткие ограничительные меры из-за вспышки коронавируса.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!