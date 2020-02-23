В Венеции из-за коронавируса отменили традиционный карнавал

23 февраля, 2020, 14:54

В итальянском городе Венеция из-за угрозы распространения коронавируса был отменен традиционный карнавал

Об этом сообщает DW .

Об отмене карнавала 23 февраля заявил губернатор региона Венето Лука Зая.

"Мы должны принять кардинальные меры. Среди них отмена карнавала и даже больше", сказал Зая.

По данным местных властей, количество инфицированных коронавирусом в северо-восточном регионе увеличилось до 19 человек. Среди них двое пожилых людей находятся в больнице в Венеции.

Всего в Италии обнаружили уже более сотни случаев заражения коронавирусом, два человека погибли, один человек вылечился. Карнавал в Венеции начался 16 февраля и должен был продлиться до вторника, 25 февраля.