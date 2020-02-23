Изолированные города и закрытые школы: Италия ввела жесткие меры из-за вспышки коронавируса

23 февраля, 2020, 11:23

В 12 городах итальянских провинций Ломбардия и Венето ввели жесткие ограничительные меры из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает BBC.

Такое решение было принято после того, как количество больных коронавирусом в Италии достигло 79, а два гражданина страны умерли от вызванной вирусом пневмонии.

Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тыс. жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.

В школах отменены занятия, перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии А, запланированные на 23 февраля.