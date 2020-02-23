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Espreso.tvМирВ Турции произошло мощное землетрясение, не менее 8 погибших

В Турции произошло мощное землетрясение, не менее 8 погибших


фото: aa.com.tr
В Турции в результате землетрясения магнитудой 5,7 погибли по меньшей мере восемь человек

Об этом сообщает "Укринформ" .

В результате землетрясения, эпицентр которого находился в иранском городе Хой, погибли восемь граждан Турции, из них - трое детей. Толчки привели к разрушениям в районе Байкале в турецкой провинции Ван.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"Восемь наших граждан погибли в провинции Ван, из них трое детей", - сказал министр.

По данным министерства здравоохранения, в результате землетрясения получил ранения 21 человек. В регионе проходит спасательная операция. Министерство образования сообщило о незначительных разрушениях образовательных учреждений в регионе.

По данным иранского сейсмологического центра, землетрясение, произошедшее в 9:24 утра по местному времени, имело глубину 6 км с эпицентром в районе Котур.

Провинция Западный Азербайджан граничит с Турцией и Ираком.

 

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