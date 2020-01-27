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Espreso.tvОбществоЗемлетрясение в Турции: уже 38 погибших

Землетрясение в Турции: уже 38 погибших

В результате разрушительного землетрясения на востоке Турции погибли уже 38 человек

Об этом заявил министр здравоохранения Турции, сообщает Anadolu .

По его информации, в больницах остается 104 пострадавших.

Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.

Ранее сообщалось о 35 погибших в результате землетрясения.

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