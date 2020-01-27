Землетрясение в Турции: уже 38 погибших
27 января, 2020, 11:22
В результате разрушительного землетрясения на востоке Турции погибли уже 38 человек
Об этом заявил министр здравоохранения Турции, сообщает Anadolu .
По его информации, в больницах остается 104 пострадавших.
Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.
Ранее сообщалось о 35 погибших в результате землетрясения.
- Напомним, вечером 24 января в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8 баллов . Сильные подземные толчки ощущались в окрестностях города Сивридже в провинции Элязыг на востоке Турции.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-