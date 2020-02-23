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Espreso.tvОбществоВ Новых Санжарах эвакуированной иностранке пришлось вызывать скорую

В Новых Санжарах эвакуированной иностранке пришлось вызывать скорую


фото: facebook.com/viktor.liashko
В Новых Санжарах на Полтавщине эвакуированной из Китая иностранке понадобилась неотложная медицинская помощь из-за обострения хронической болезни

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в facebook.

По его словам, у женщины в обсервации 22 февраля появилась боль в животе. После осмотра и консультации со специалистом было принято решение о вызове скорой помощи для проведения дополнительного обследования.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", - написал Ляшко.

Врачи диагностировали у иностранки обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Сейчас эвакуированная гражданка чувствует себя хорошо. Признаков острых респираторных заболеваний у женщины и других граждан в обсервации нет.

"Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков ОРЗ нет", - отметил Ляшко.

  • Напомним, 22 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что Минздрав принял все необходимые шаги для информирования населения о коронавирусе, но люди их "не слышат".
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