В Новых Санжарах эвакуированной иностранке пришлось вызывать скорую
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в facebook.
По его словам, у женщины в обсервации 22 февраля появилась боль в животе. После осмотра и консультации со специалистом было принято решение о вызове скорой помощи для проведения дополнительного обследования.
"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", - написал Ляшко.
Врачи диагностировали у иностранки обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Сейчас эвакуированная гражданка чувствует себя хорошо. Признаков острых респираторных заболеваний у женщины и других граждан в обсервации нет.
"Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков ОРЗ нет", - отметил Ляшко.
- Напомним, 22 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что Минздрав принял все необходимые шаги для информирования населения о коронавирусе, но люди их "не слышат".
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