В Новых Санжарах эвакуированной иностранке пришлось вызывать скорую

23 февраля, 2020, 13:30

В Новых Санжарах на Полтавщине эвакуированной из Китая иностранке понадобилась неотложная медицинская помощь из-за обострения хронической болезни

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в facebook.

По его словам, у женщины в обсервации 22 февраля появилась боль в животе. После осмотра и консультации со специалистом было принято решение о вызове скорой помощи для проведения дополнительного обследования.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, осуществили медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех санитарных норм", - написал Ляшко.

Врачи диагностировали у иностранки обострение хронической гастроэнтерологической болезни. Сейчас эвакуированная гражданка чувствует себя хорошо. Признаков острых респираторных заболеваний у женщины и других граждан в обсервации нет.

"Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков ОРЗ нет", - отметил Ляшко.