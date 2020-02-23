Скалецкая жалуется, что люди "не слышат" информацию МЗ о коронавирусе
Об этом Скалецкая заявила в интервью DW .
"Информирование о коронавирусе и о его особенностях, и о состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как мы будем осуществлять эвакуацию: мы делали довольно много брифингов, и всегда можно сказать, что было мало. Меня удивляло, почему в СМИ не расходилась эта информация. То есть, никому не было интересно превентивно информировать население ", - сказала Скалецкая.
Министр заверила, что Минздрав в информационных мероприятиях отмечал принятие всех необходимых шагов для обеспечения безопасности при эвакуации. Однако, по ее словам, люди в Новых Санжарах транслировали другие сообщения, которые неизвестно кем передавались.
Также Скалецкая отметила, что в акции протеста в Новых Санжарах участвовали много агрессивно настроенных людей, которых местные жители не знали в лицо.
- Напомним, 21 февраля в МЗ заявили, что Зоряна Скалецкая не покидала территорию санатория в Новых Санжарах, где находятся на обсервации эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины.
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