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Espreso.tvОбществоСкалецкая жалуется, что люди "не слышат" информацию МЗ о коронавирусе

Скалецкая жалуется, что люди "не слышат" информацию МЗ о коронавирусе


фото: ukrinform.ua
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что МЗ приняло все необходимые шаги для информирования населения о коронавирусе, но люди их "не слышат"

Об этом Скалецкая заявила в интервью DW .

"Информирование о коронавирусе и о его особенностях, и о состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как мы будем осуществлять эвакуацию: мы делали довольно много брифингов, и всегда можно сказать, что было мало. Меня удивляло, почему в СМИ не расходилась эта информация. То есть, никому не было интересно превентивно информировать население ", - сказала Скалецкая.

Министр заверила, что Минздрав в информационных мероприятиях отмечал принятие всех необходимых шагов для обеспечения безопасности при эвакуации. Однако, по ее словам, люди в Новых Санжарах транслировали другие сообщения, которые неизвестно кем передавались.

Также Скалецкая отметила, что в акции протеста в Новых Санжарах участвовали много агрессивно настроенных людей, которых местные жители не знали в лицо.

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