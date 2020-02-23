Скалецкая жалуется, что люди "не слышат" информацию МЗ о коронавирусе

23 февраля, 2020, 08:30

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что МЗ приняло все необходимые шаги для информирования населения о коронавирусе, но люди их "не слышат"

Об этом Скалецкая заявила в интервью DW .

"Информирование о коронавирусе и о его особенностях, и о состоянии заболеваемости в Украине, и о том, как мы будем осуществлять эвакуацию: мы делали довольно много брифингов, и всегда можно сказать, что было мало. Меня удивляло, почему в СМИ не расходилась эта информация. То есть, никому не было интересно превентивно информировать население ", - сказала Скалецкая.

Министр заверила, что Минздрав в информационных мероприятиях отмечал принятие всех необходимых шагов для обеспечения безопасности при эвакуации. Однако, по ее словам, люди в Новых Санжарах транслировали другие сообщения, которые неизвестно кем передавались.

Также Скалецкая отметила, что в акции протеста в Новых Санжарах участвовали много агрессивно настроенных людей, которых местные жители не знали в лицо.