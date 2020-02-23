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Espreso.tvМирТрамп лично приказал заблокировать публикацию книги Болтона, - Washington Post

Трамп лично приказал заблокировать публикацию книги Болтона, - Washington Post


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп лично приказал сотрудникам Белого дома заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона

Об этом со ссылкой на The Washington Post сообщает РБК-Украина.

По информации издания, Трамп в беседе с сотрудниками администрации назвал Болтона предателем.

Также он заявил своим юристам, что Болтону нельзя позволять публиковать что-либо, что касается общения с ним на тему национальной безопасности, поскольку все эти сведения являются секретными.

Трамп заявил, что книга Болтона, которая рассказывает о его деятельности в Белом доме, не должна быть выдана до выборов, которые состоятся в стране в ноябре.

  • Напомним, 18 февраля Джон Болтон предупредил, что администрация Трампа может заблокировать его мемуары , описывающие его контакты с президентом относительно Украины.
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