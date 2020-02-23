Трамп лично приказал заблокировать публикацию книги Болтона, - Washington Post

23 февраля, 2020, 08:12

Президент США Дональд Трамп лично приказал сотрудникам Белого дома заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона

Об этом со ссылкой на The Washington Post сообщает РБК-Украина.

По информации издания, Трамп в беседе с сотрудниками администрации назвал Болтона предателем.

Также он заявил своим юристам, что Болтону нельзя позволять публиковать что-либо, что касается общения с ним на тему национальной безопасности, поскольку все эти сведения являются секретными.

Трамп заявил, что книга Болтона, которая рассказывает о его деятельности в Белом доме, не должна быть выдана до выборов, которые состоятся в стране в ноябре.