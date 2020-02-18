Болтон предупредил о возможной цензуре его мемуаров по поводу Трампа и Украины

18 февраля, 2020, 12:58

Бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон предупредил, что администрация Трампа может заблокировать его воспоминание, который описывает его контакты с президентом по поводу Украины

Об этом он заявил в Университете Дьюка в Северной Каролине, сообщает CNN.

"Я надеюсь, что ее (книгу, - ред.) не запретили... В рукописи я рассказываю то, о чем он (Трамп, - ред.) говорил мне. Я надеюсь, что это станет общедоступным когда-нибудь", - сказал Болтон.

Его книга должна выйти в свет в марте. Белый дом выступает против публикации некоторых ее глав, так как они содержат засекреченную информацию.

В то же время на вопрос, согласен ли он с тем, что Трамп характеризует телефонный разговор с Зеленским как "идеальный", Болтон ответил так: "Вам понравится раздел 14".

Болтон также отметил, что, несмотря на сосредоточенность на Украине и процессе импичмента, "есть части рукописи, касающиеся Украины".

"Это попытка написать историю, и я сделал это наилучшим образом. Мы увидим, что выйдет из-под цензуры", - сказал политик.