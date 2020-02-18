Болтон предупредил о возможной цензуре его мемуаров по поводу Трампа и Украины
Об этом он заявил в Университете Дьюка в Северной Каролине, сообщает CNN.
"Я надеюсь, что ее (книгу, - ред.) не запретили... В рукописи я рассказываю то, о чем он (Трамп, - ред.) говорил мне. Я надеюсь, что это станет общедоступным когда-нибудь", - сказал Болтон.
Его книга должна выйти в свет в марте. Белый дом выступает против публикации некоторых ее глав, так как они содержат засекреченную информацию.
В то же время на вопрос, согласен ли он с тем, что Трамп характеризует телефонный разговор с Зеленским как "идеальный", Болтон ответил так: "Вам понравится раздел 14".
Болтон также отметил, что, несмотря на сосредоточенность на Украине и процессе импичмента, "есть части рукописи, касающиеся Украины".
"Это попытка написать историю, и я сделал это наилучшим образом. Мы увидим, что выйдет из-под цензуры", - сказал политик.
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