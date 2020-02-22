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Espreso.tvМирДемократ- "социалист" Берни Сандерс отрицает, что Россия делает его президентом США

Демократ- "социалист" Берни Сандерс отрицает, что Россия делает его президентом США


фото: slate.com
По данным источников в Вашингтоне, Россия якобы работает над тем, чтобы сделать склонного к идеям государственного социализма 78-летнего сенатора Берни Сандерса главным выдвиженцем от Демократической партии на президентских выборах 2020 года и обеспечить ему дальнейшую победу. Сам он отвергает подобные обвинения и считает Путина "самодержавным тираном"

Об этом со ссылкой на Washington Post передает Еспресо.TV .

"Если откровенно, то меня не волнует, кого Путин хотел бы видеть президентом. Мое послание Путину абсолютно четкое:" Держитесь подальше от американских выборов, и, став президентом, я этого добьюсь ", - отметил политик.

Он отметил, что в этом он отличается от действующего президента-республиканца.

"В отличие от Дональда Трампа, я не считаю Владимира Путина своим другом. Он самодержавный тиран, который пытается разрушить демократию и подавить инакомыслие в России", - озвучил свою точку зрения Сандерс.

Также сенатор звинував Кремль в попытке разъединить и рассорить между собой американских избирателей.

"Самое ужасное из того, что они делают - а я видел некоторые из их твитов и другой - это то, что они пытаются разделить нас. Они пытаются посеять хаос, они пытаются вызвать взаимную вражду в Америке", - заявил Сандерс во время общения с журналистами в Калифорнии.

  • Напомним, сейчас происходит борьба между различными претендентами на звание единого согласованного кандидата от Демпартии. Им стремится быть Джо Байден , Берни Сандерс , Пит Буттиджич и Майкл Блумберг .
  • Самой острой является дискуссия между Сандерсом, который является сторонником усилением реуглювання экономики и внедрение широкого социальной защиты малозабезпечних, и бывшим мэром Нью-Йорка Блумбергом.
  • Недавно Снадерс обвинил Блумберга в стремлении "купить" выборы .
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