Рябошапка нанес два самых мощных удара по делам Майдана за все годы, - адвокат семей Героев Небесной Сотни

23 февраля, 2020, 09:26

Об этом Титыч заявил в интервью "Главкому" .

По его словам, пока вся "реформа" прокуратуры иссякла изменением названия.

"Рекламируемая Рябошапкой аттестация проводится с многочисленными нарушениями законодательства и здравого смысла, негативные последствия этого будем иметь в ближайшее время. Поэтому улучшения не вижу, а вот ухудшение - да. Незаконно и произвольно уволены ключевые следователи, руководители следственного подразделения, которые работали над расследованием", - сказал Титыч.

Он убежден, что Рябошапка нанес два самых мощных удара за все годы расследования по делам Майдана

"Разрушив концепцию досудебного расследования по "делам Майдана" и убрав людей, которые эффективно работали, Рябошапка нанес два самых мощных удара по этим делам за все годы", - убежден Титыч.