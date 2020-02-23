Рябошапка нанес два самых мощных удара по делам Майдана за все годы, - адвокат семей Героев Небесной Сотни
Об этом Титыч заявил в интервью "Главкому" .
По его словам, пока вся "реформа" прокуратуры иссякла изменением названия.
"Рекламируемая Рябошапкой аттестация проводится с многочисленными нарушениями законодательства и здравого смысла, негативные последствия этого будем иметь в ближайшее время. Поэтому улучшения не вижу, а вот ухудшение - да. Незаконно и произвольно уволены ключевые следователи, руководители следственного подразделения, которые работали над расследованием", - сказал Титыч.
Он убежден, что Рябошапка нанес два самых мощных удара за все годы расследования по делам Майдана
"Разрушив концепцию досудебного расследования по "делам Майдана" и убрав людей, которые эффективно работали, Рябошапка нанес два самых мощных удара по этим делам за все годы", - убежден Титыч.
- Напомним, 22 февраля основной прокурор по делам Майдана Алексей Донской опроверг один из тезисов российской государственной пропаганды о том, что массовые убийства в центре Киева в конце февраля 2014 якобы начались с огня по "Беркуту", которые таким образом должны были "защищаться" от протестующих с деревянными щитами и дубинками. По его словам, все было наоборот.
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