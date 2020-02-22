Когда "Беркуту" раздали огнестрельное оружие, Азаров вылетел к Путину и оттуда пошли указания Януковичу, - прокурор Алексей Донской

22 февраля, 2020, 12:29

Основной прокурор по делам Майдана Алексей Донской опроверг один из тезисов российской государственной пропаганды о том, что массовые убийства в центре Киева в конце февраля 2014 года якобы начались с огня по "Беркуту", которые таким образом должны были "защищаться" от протестующих с деревянными щитами и дубинками. По его словам, все было совсем наоборот

С подробной хронологией трагических событий тех дней он выступил 20 февраля 2020 года, в День памяти Небесной Cотни, в эфире "1 + 1", передает Еспресо.TV .

"Одна из самых распространенных манипуляций, заключается в том, что массовые убийства на Майдане начались с убийств правоохранителей. События 20 февраля нельзя рассматривать вне контекста событий, начавшихся 18 февраля, когда произошли массовые убийства протестующих и массовое применение оружия. Именно 18 февраля спецроту «Беркута», дело по которой рассматривается в Святошинском райсуде Киева, вооружили огнестрельным оружием. И именно 18 февраля, в 17:00 гражданин Азаров, который на то время уже две недели как не был премьер-министром Украины, вылетел в Российскую Федерацию на встречу с Путиным", - рассказал Алексей Донской, уточнив, что говорит лишь о тех фактах, которые сегодня можно обнародовать и доказательства которых есть в материалах следствия.

Следующей ночью, отметил прокурор, Путин лично общался с Януковичм.

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"В ночь на 19 февраля, когда Азаров был в Москве у Путина, Янукович принимал лидеров оппозиции, которые пробовали убедить его не продолжать кровопролитие на Майдане, где как раз проводилась антитеррористическая операция и шел захват Дома профсоюзов. Как мы установили по данным спецсвязи, в ту ночь происходили контакты между Януковичем и Путиным, у которого находился Азаров. Утром 19 февраля Азаров вернулся в Киев", - добавил Донской.