Песков обвинил Турцию в невыполнении соглашения по Сирии
С таким заявлением пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает Еспресо.TV.
Он считает, что "террористы" в Идлибе в настоящее время "прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой".
"В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые более года назад были подписаны двумя президентами и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, разграничение, вывод тяжелых вооружений и так далее" , - сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина добавил, что в руки террористов попадают "очень опасные образцы военной техники", что также мешает нормализации ситуации.
- Напомним, несколько дней назад возможную военную операцию Турции против сил режима Башара Асада Песков назвал "худшим сценарием" развития событий в провинции Идлиб.
Читайте также
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
Читайте также
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-