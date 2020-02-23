Песков обвинил Турцию в невыполнении соглашения по Сирии

23 февраля, 2020, 18:51

Анкара не выполняет условия достигнутых больше года назад Сочинских договоренностей по Сирии, утверждают в России

С таким заявлением пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает Еспресо.TV.

Он считает, что "террористы" в Идлибе в настоящее время "прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой".

"В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые более года назад были подписаны двумя президентами и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, разграничение, вывод тяжелых вооружений и так далее" , - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что в руки террористов попадают "очень опасные образцы военной техники", что также мешает нормализации ситуации.