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Espreso.tvМирПесков обвинил Турцию в невыполнении соглашения по Сирии

Песков обвинил Турцию в невыполнении соглашения по Сирии

Анкара не выполняет условия достигнутых больше года назад Сочинских договоренностей по Сирии, утверждают в России

С таким заявлением пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает Еспресо.TV.

Он считает, что "террористы" в Идлибе в настоящее время "прекрасно вооружены, они постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой".

"В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые более года назад были подписаны двумя президентами и где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, разграничение, вывод тяжелых вооружений и так далее" , - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что в руки террористов попадают "очень опасные образцы военной техники", что также мешает нормализации ситуации.

  • Напомним, несколько дней назад возможную военную операцию Турции против сил режима Башара Асада Песков назвал "худшим сценарием" развития событий в провинции Идлиб.
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