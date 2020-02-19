"Худший сценарий": У Путина отреагировали на угрозы Турции по операции в Сирии

19 февраля, 2020, 15:29

В Кремле отреагировали на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной новой военной операции на севере Сирии

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал военную операцию Турции против сил режима Башара Асада худшим сценарием развития событий в провинции Идлиб.

"Давайте не будем выходить из самых худших сценариев", - ответил он на вопрос, как Россия будет отвечать на начало турецкой операции в Сирии.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую военную операцию в сирийской провинции Идлиб, если режим Асада не прекратит наступление. Эрдоган подчеркнул, что начало операции является вопросом времени, поэтому у Асада есть всего несколько дней для вывода войск из провинции.