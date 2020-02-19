 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Худший сценарий": У Путина отреагировали на угрозы Турции по операции в Сирии

"Худший сценарий": У Путина отреагировали на угрозы Турции по операции в Сирии


фото: reuters
В Кремле отреагировали на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной новой военной операции на севере Сирии

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал военную операцию Турции против сил режима Башара Асада худшим сценарием развития событий в провинции Идлиб.

"Давайте не будем выходить из самых худших сценариев", - ответил он на вопрос, как Россия будет отвечать на начало турецкой операции в Сирии.

Напомним, ранее президент Турции Эрдоган заявил, что Анкара начнет новую военную операцию в сирийской провинции Идлиб, если режим Асада не прекратит наступление. Эрдоган подчеркнул, что начало операции является вопросом времени, поэтому у Асада есть всего несколько дней для вывода войск из провинции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать