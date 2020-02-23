На Николаевщине маршрутка столкнулась с автоцистерной, есть пострадавшие

23 февраля, 2020, 13:47

В Николаевской области в результате столкновения маршрутки с автоцистерной пострадало десять человек

Об этом сообщает Национальная полиция в Николаевской области.

Авария произошла 22 февраля, около 18:30 на 115 км автодороги "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевском районе. Грузовой автомобиль DAF с цистерной столкнулся с маршрутным микроавтобусом сообщением "Маловарваровка-Центральный рынок", который двигался во встречном направлении.

Восемь пассажиров и водителей автобуса и грузовика госпитализировали. В микроавтобусе находились 12 человек.

Правоохранители квалифицировали событие по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП.