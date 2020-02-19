В Киеве трактор ковшом протаранил маршрутку. ФОТОФАКТ

19 февраля, 2020, 14:04

19 февраля на Харьковском шоссе в Киеве трактор вынес ковшом заднее ветровое стекло "Богдану". Пассажиры не пострадали

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

В Дарницком районе на Харьковском шоссе трактор жестко протаранил маршрутный автобус с пассажирами. По словам очевидцев - оба транспортных средства стояли на светофоре на красный свет. Когда загорелся "зеленый", автобус начал движение, но вдруг заглох и остановился.

Водитель трактора, который также тронулся, не успел среагировать на внезапную остановку и въехал ковшом экскаватора в заднюю часть автобуса. По словам свидетелей никто из пассажиров автобуса серьезных повреждений не получил, от помощи медиков отказались. В результате аварии образовалась огромная пробка со стороны Харьковской площади. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

ФОТО: