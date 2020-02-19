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Espreso.tvОбществоВ Киеве трактор ковшом протаранил маршрутку. ФОТОФАКТ

В Киеве трактор ковшом протаранил маршрутку. ФОТОФАКТ


фото: Вартові Еспресо
19 февраля на Харьковском шоссе в Киеве трактор вынес ковшом заднее ветровое стекло "Богдану". Пассажиры не пострадали

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

В Дарницком районе на Харьковском шоссе трактор жестко протаранил маршрутный автобус с пассажирами. По словам очевидцев - оба транспортных средства стояли на светофоре на красный свет. Когда загорелся "зеленый", автобус начал движение, но вдруг заглох и остановился.

Водитель трактора, который также тронулся, не успел среагировать на внезапную остановку и въехал ковшом экскаватора в заднюю часть автобуса. По словам свидетелей никто из пассажиров автобуса серьезных повреждений не получил, от помощи медиков отказались. В результате аварии образовалась огромная пробка со стороны Харьковской площади. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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  • Напомним, 18 февраля на проспекте Бажана в Киеве произошла ДТП с участием 2 легковых и грузовики. Вследствие ДТП женщина повредила ногу, вылетев из машины
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