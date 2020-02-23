Коронавирус в Китае: 2442 человека умерли, 22 888 - вылечились

23 февраля, 2020, 07:07

По состоянию на утро 23 февраля в Китае от коронавируса умерли 2442 человека, количество подтвержденных случаев заражения достигло 76936

Об этом со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР сообщает "Укринформ" .

Из 76,9 тыс. зараженных новым коронавирусом сейчас болеют 51606 человек, в тяжелом состоянии - 10 968 человек.

За последние сутки по всей стране были обнаружены 648 новых случаев заражения, умерли 97 (из них 96 - в провинции Хубэй).

Зарегистрировано более 4,1 тыс. случаев с подозрением на новый тип коронавируса.

Отдельно в Гонконге обнаружили 69 случаев заражения (из них два человека умерли, 11 выздоровели), в Макао - 10 инфицированных (6 из них выписаны), на Тайване заразились 26 человек (1 умер и 2 вылечились).