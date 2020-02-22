Зеленский назначил председателем РГА на Хмельнитчине участника "Лиги смеха"
22 февраля, 2020, 18:44
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Ярмолинецкой райгосадминистрации в Хмельницкой области Василия Гуменюка, который участвовал в юмористическом проекте "Лига смеха"
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
Известно, что Василий Гуменюк активно поддерживал Владимира Зеленского на президентских выборах и баллотировался в народные депутаты от "Слуги народа" в 192 округе, но не прошел в Верховную Раду.
Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала в "Лиге смеха".
- Напомним, 22 февраля председатель Тернопольской облгосадминистрации Игорь Сопель подал в отставку из-за протестов против эвакуации украинцев из эпицентра вспышки коронавируса в Китае.
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