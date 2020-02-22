Зеленский назначил председателем РГА на Хмельнитчине участника "Лиги смеха"

22 февраля, 2020, 18:44

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

Известно, что Василий Гуменюк активно поддерживал Владимира Зеленского на президентских выборах и баллотировался в народные депутаты от "Слуги народа" в 192 округе, но не прошел в Верховную Раду.

Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала в "Лиге смеха".