Зе-власть не будет финансировать патриотическое кино - режиссер Сеитаблаев

22 февраля, 2020, 14:42

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев считает, что в ближайшие годы в Украине власть не будет поддерживать патриотическое кино. Кроме того, режиссер сообщил, что Министерство культуры отказало ему в выделении средств из государственного бюджета на экранизацию сценария под названием "Конотопская битва"

Об этом он заявил в эфире Радио Крым. Реалии, передает Еспресо.TV.

"Сценарий написал Максим Курочкин еще год назад. Наш продакшн участвовал с ним в 11-м питчинге Госкино. Мы прошли оба этапа, защитили проект перед экспертной комиссией в своей секции и попали в список фильмов, которые получат государственную поддержку. А потом, через некоторое время, уже новое руководство Министерства культуры решило, что и "Конотопская битва", и фильм о Лесе Украинке - на мой взгляд, один из самых сильных проектов на том питчинге - и другие проекты, которые так или иначе рефлексируют на тему идентичности, творчества, человека, поддерживать и не нужно ", - Сеитаблаев.

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Режиссер убежден, что в Украине нужно снимать фильмы, посвященные отечественной истории, без знания которой ошибки будут повторяться раз за разом.

"Мне хотелось рассказать, что история повторяется, что ее незнание не освобождает от последствий, что человек отличается от животного тем, что у него есть память, он может делать выводы из своего опыта", - подчеркнул он.

Вместо "Конотопской битвы" на следующий этап отбора прошла комедия "Янтарные копы".

"Я сам очень люблю комедии, но это говорит о том, что в ближайшие два-три года не будет фильмов с такой тематикой, как у фильмов "Черкассы", "Киборги", "Захар Беркут" и так далее", - подытожил Сеитаблаев .