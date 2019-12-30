Ахтем Сеитаблаев: Снять "Киборгов" для меня было делом чести

8 января, 2020, 07:05

Сергей Руденко

Режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев в программе "Досье" с Сергеем Руденко

Он - один из тех, кто творит новое украинское кино. Ренессанс, который начался в украинском кинематографе в 2014 году, связан, в том числе, и с ним. Сегодня наш гость - режиссер, актер Ахтем Сеитаблаев.

Начинаем с блиц-опрос. Короткие вопросы - короткие ответы. На реакцию - 10 секунд. Что вы считаете самой большой победой в своей жизни?

То, что могу подниматься.

Что вы считаете своим самым большим поражением в жизни?

Мою лень.

Было ли вам когда стыдно за свои действия? Если да, то за какие?

Было, но я бы не хотел здесь об этом вспоминать.

Какой ролью вы гордитесь больше всего?

Их несколько, я не могу выделять. Это и Хосе в "Кармен", и Макбет в "Макбете", и Мустафа в ленте "Домой", и Георгий в спектакле "Обман длиною в жизнь".

Сколько стоил Ахтем Сеитаблаев в 2014 году?

Не так много. Вы имеете в виду в гонорарах? Ну, мне хватало.

Сколько стоит Ахтем Сеитаблаев в 2019 году?

Почти так же.

Предлагали ли вам когда взятки?

Да.

Большие?

Довольно.

А за что, если не секрет?

За мое согласие. Согласие поддержать то, что я поддерживать не могу и не буду.

Давали ли вы сами когда-нибудь взятки?

Было. На дороге. Работникам тогда еще милиции.

Оранжевая революция, или Революция Достоинства?

Достоинства.

Сталкиваетесь ли вы с открытыми угрозами в свой адрес?

Нет.

Кто из шести президентов Украины ближе вам по духу?

Пятый.

Что является вершиной творческих амбиций Ахтема Сеитаблаева?

Я хочу, чтобы мои фильмы смотрели в школе.

Мечтаете ли вы стать президентом Украины?

Пока что нет.

А кем бы вы хотели себя видеть через десять лет?

Гражданином Украины, который живет в свободном Крыму.

Спасибо за блиц-опрос. Переходим к основной части нашей программы. Вы родились в Узбекистане, в семье депортированных Сталиным крымских татар. Вы можете вспомнить свои эмоции, когда вы вернулись в Крым, уже достаточно сознательным гражданином?

Да, мне уже было 16 лет. Разочарование.

Почему?

Потому что всю свою жизнь я слышал о Крыме. О нем в семье рассказывали, как о какой-то земле обетованной. Где везде пальмы, горы, море. Где люди в белых одеждах, везде красиво. И когда я 11 июля 1989 года вышел из маленького аэропорта города Симферополь... Гор нет. Пальм нет. Моря нет. Людей в белых одеждах нет. Все мои друзья остались в Средней Азии. И три дня у меня было такое разочарование... Было такое ощущение, что меня будто обманули. Потом двоюродный брат повез меня в Бахчисарай, чтобы показать дом, который отец собирался купить для нашей семьи. И когда мы уже подъезжали к Бахчисараю, я понял почему и почему именно так рассказывали мои родители о Крыме. Я увидел какой он.

Как вас встретил Крым?

Было очень жаркое лето, и я запомнил запах лаванды возле Бахчисарая. С тех пор для меня запах лаванды - это аромат моей Родины.

Знаю, что ваша мама, Софие, была из семьи творческой, а папа - из семьи военных и крымских землевладельцев. У вас было два пути - стать военным или актером. Почему же вы поступали на факультет физического воспитания?

Немного стыдно об этом говорить, но я не очень хорошо учился в школе. Я был местным общественным деятелем. Мы с друзьями устраивали различные мероприятия, концерты, я был капитаном команды в "Зарнице", помните, была такая военно-патриотическая игра. То есть, учиться мне было некогда, но руководство школы это устраивало, потому что мы почти всегда везде побеждали. И когда встал вопрос о поступлении в какой-то вуз, и это совпало с нашим отъездом в Крым, я получил от отца задание поступить хоть куда-нибудь. Он понимал, что я не стану инженером, потому что с точными науками у меня был совсем швах. И я понял, что если и есть какой-то шанс поступить, то это пожалуй факультет физвоспитания. Поэтому я пошел туда... и не поступил.

Вы же были мастером спорта.

Нет, кандидатом в мастера.

И в принципе могли претендовать на поступление.

Возможно и мог. Но меня сразу предупредили. Это был 1989 год. И надо сказать, что крымских татар там почти никто не ждал в том Крыму. И мне сразу "знающие люди" сказали, что крымскому татарину, чтобы поступить, нужно или дать крупную взятку, или знать все не на "пять", а на десять. Взятку давать мы принципиально не хотели. Первый экзамен был, если не ошибаюсь, сочинение. Тема: "Роль коммунистической партии в жизни каждого советского человека". К тому времени я уже знал, как крымский татарин и как гражданин, о роли коммунистической партии. Я написал, как думал. Конечно, не поступил. А через две недели мама сообщила, что тайком от меня подала мои документы на крымскотатарский актерский курс.

А это правда, что ваш прадед был капитаном военно-морских сил Турции и участвовал в битве при Кале?

Да.

А что вы знаете о своем роде? Часть рода жила в Турции?

Да. Они приехали в Турцию, потом часть вернулась, часть осталась. Я хорошо знаю историю рода до прадеда, который затем вернулся из Турции в Крым. Они были родовитыми землевладельцами. Я помню, что моя бабушка, папина мама, постоянно вспоминала о больших наделах земли, которые находились в родовом селении Мамашай. Сейчас это Орловка, у Севастополя. А часть рода до сих пор в Турции.

Они вас поддерживают?

Вообще, в Турции живет в десять раз больше крымских татар, чем сейчас в Украине и вообще на территории бывшего СССР. Это где-то от трех до пяти миллионов крымских татар сейчас живут в Турции.

До 2004 года вы жили в Симферополе и работали в Государственном крымскотатарском академическом музыкально-драматическом театре. Как и почему вы решили переехать в Киев?

Мой дядя был известным крымскотатарским композитором и одним из основателей единственного во времена депортации очага крымскотатарской культуры - ансамбля "Хайтарма". Я к тому времени уже окончил актерский курс в Симферополе, работал в театре, все складывалось неплохо. Но однажды, прямо посреди репетиции, пришел дядя, дал мне билет на поезд и сказал: "Завтра ты едешь в Киев на собеседование, чтобы поступить на режиссерский факультет". Я не понимал, зачем это мне, потому что у меня в Симферополе все хорошо складывалось, но спорить с ним я не стал. Поехал, поступил и где-то через год мне стала очень нравиться эта профессия.

Вы 16 лет жили в Узбекистане. Потом жили в Крыму, потом в Киеве. Так или иначе, Россия всегда была рядом - в разных видеах, хорошем или плохом. Вы снимались в российских сериалах. С 2014 года отношения между двумя народами стали гораздо хуже. Мы воспринимаем Россию как страну-агрессора, которая лишила вас Родины. По вашему мнению, этот разрыв между Украиной и Россией навсегда?

Ну, как показывает вся история человечества, ничего не бывает навсегда. Но, по-моему, должно пройти много времени и многое предстоит сделать, чтобы когда-нибудь, возможно, снова эти отношения стали по крайней мере такими, какие можно было бы назвать отношениями добрых соседей.

Добрых соседей, но не тех, кто лишает вас дома уже второй раз за последние сто лет.

Да. Как и украинцев, и представителей других народов. Вы же знаете, что во время основания СССР было депортировано 48 народов. 42 частично, 6 - тотально, в том числе и крымских татар. И у крымских татар, и у украинцев опыт десятков, а то и сотен лет взаимоотношений с Российской империей, которая сейчас трансформировалась в некую Кремлевскую империю. Поэтому мы хорошо знаем, что несет так называемый русский мир.

Хочу вас спросить о сериале "Сваты". В 2012 году вы снимались в 6-м сезоне, играли владельца "Буковеля". А вы лично знакомы с Владимиром Зеленским?

Да.

И как он вам как человек?

Съемочный период был в конце 2012 года, сразу после того, как я вышел из больницы, после съемок фильма "Хайтарма", где-то в декабре. Но я познакомился с Владимиром Зеленским чуть раньше, когда снимал фильм "Чемпион из подворотни". Мы встречались где-то два или три раза. У меня есть своя история, после которой я некоторое время был и благодарен Владимиру Зеленскому, и с уважением относился к нему. Это была история, связанная с фильмом "Чемпион из подворотни". В конце фильма, как это было и с прототипами этой истории, должен был звучать гимн Украины. При окончательном монтаже человек, который давал деньги на этот фильм, выразила опасения, что это может повредить продвижению фильма, в частности его продаже в прокат в России. Мы серьезно поспорили и в конце концов я сказал, что он имеет право поставить любой гимн, но в этом случае моего имени в титрах не будет, потому что на это имею право я. Тогда Владимир Зеленский взял на себя ответственность и сказал, что будет украинский гимн. С ним не стали спорить. Я поблагодарил его. Это было для меня определенным маркером того, какой он. Пока не пришли времена, и с личной болью я был поражен тем, как иногда происходит в жизни. Что ты одного мнения о человеке, а потом даже поверить не можешь, что такое возможно. Я не понимаю…

Это сейчас вы говорите уже о политической карьере Зеленского?

Прежде всего о том, что я не понимаю, как можно быть гражданином страны и при этом снимать в своих фильмах человека, который откровенно поддерживает оккупацию твоей страны, через суд добиваться возобновления этого сериала. Тем более, если ты президент. Это у меня никак монтируется ни в голове, ни в сердце. И то, что я вижу сейчас, то, что происходит, это мое личное мнение, я порой просто прихожу порой в ярость, порой в ужас. Мне иногда нечего сказать, кроме нецензурной лексики у меня ничего не рождается внутри.

А если бы у вас была такая возможность - сказать что-то Владимиру Зеленскому при личной встрече, а не на людях... Что бы вы ему сказали?

Я бы напомнил ему этот случай с гимном, благодаря которому я был уверен, что этот человек знает где небо и где земля, и четко знает кто он. И я бы предложил ему поехать вместе со мной в Крым, и посмотреть в глаза хотя бы тем почти тремстам детям, родители которых сидят сейчас в российских СИЗО и тюрьмах именно за то, что в феврале 2014 года они вышли с украинскими и крымско-татарскими флагами, протестуя против оккупации Крыма. Эти дети там сейчас без родителей, а мы здесь по решению суда демонстрируем сериал, то есть поддерживаем заявления актера Добронравова, который не стесняясь, вслух, пользуясь СМИ поддерживает оккупацию Крыма. Я не могу этого у себя совместить никак. Как это вообще возможно.

Ну, "95-й квартал" вообще, который снимал и "Чемпион из подворотни", они относятся к этому как бизнесмены, мол бизнес есть бизнес, а патриотизм есть патриотизм.

Знаете, я никому не пожелаю ситуации, когда за пять лет ты мог увидеть родителей три раза. Когда твои родители, дети и родные чуть ли не запрещают тебе приезжать на Родину, потому что их предупредили, что тебя арестуют. И порой очень хочется сказать, что, возможно, потому, что вы никогда не попадали в такую ситуацию, потому, что у вас нет родственников, погибших или раненых на войне, ни к кому из вас не стучали в дверь в четыре утра и не забирали ваших родных за пост в фейсбуке, возможно поэтому вы относитесь к этому, как к бизнесу. Бизнес может быть с представителями страны-агрессора?! Тем более, что политические лозунги, на волне которых, в том числе, они были выбраны во власть, был "Прекратить бизнес на крови". А демонстрация этого сериала - это что такое? Не бизнес на крови? И никому не стыдно, что один из главных актеров поддерживает оккупацию Крыма? Ну, окей.

Мы уже начали говорить о непростых взаимоотношениях Украины с Россией. А как вы относитесь к коллегам, которые продолжают сниматься в российском кино? Существуют ли у вас табу при общении с такими людьми?

Да, я стараюсь не общаться. Это часть и боли моей, потому что есть несколько коллег, к которым я не могу относиться с ненавистью. Возможно, они и сами не знали... У меня самого был случай, уже во время войны, когда мне говорили, что это украинское производство и никоим образом там не будут присутствовать ни российские деньги, ни телеканалы и заказы. Потом я увидел, что это не так, но я уже снялся. И это было для меня очень неприятно, потому что я настаивал, чтобы мне честно сказали. Я не принимаю этого. И слава Всевышнему, среди моих друзей абсолютное большинство таких, кто так же считают, что это недопустимо.

Но в России у вас есть такие друзья, которые не воспринимают того, что происходит сейчас между Россией и Украиной?

Я не могу сказать, что мы друзья, но знакомые, коллеги такие есть. Они об этом говорили, когда мы встречались во время вручения "Ники" и несколько раз, когда они приезжали в Украину как туристы. И я им очень за это благодарен, потому что это требует определенного мужества и смелости. Я не знаю, как будет складываться в дальнейшем их профессиональная судьба, если они будут открыто это говорить. Потому что такую фигуру, такой авторитет, как Лия Ахеджакова, мне кажется, трогать не будут, а вот для молодых актеров, которые еще не настолько известны и авторитетны не только на территории искусства, но и в общественной жизни, это опасно. Но я знаю, что они, если их спрашивают, говорят об этом открыто.

Со сменой власти в Украине в 2019 году ситуация с кино стала хуже или лучше? Потому что мы видели, как долго выбирали после ухода Филиппа Ильенко нового председателя Госкино, какие проблемы были с конкурсом.

Это позор и стыдоба. То, как проходил этот конкурс. Это никакого отношения к открытому конкурсу не имеет. Начиная с того, кто был членами конкурсной комиссии. Как можно представить себе, что люди, которые никакого отношения не имеют к кино вообще, ставят балл 0,5, а кто-то из них поставил 0, человеку, который 10 лет является генеральным директором самого масштабного кинофестиваля в Восточной Европе, по пункту "лидерские качества и умение работать с большим коллективом"? У меня было такое впечатление, что эти люди просто не в себе. Это во-первых. Во-вторых. Никакой ситуации с украинским кино сейчас нет. Потому что непонятно, что будет. Председатель Госкино не избран. Анализируя, идущие разговоры, все происходящее вокруг, все эти суды... Я связываю все эти вещи: и суды над боевыми генералами, тремя Героями Украины, которых не выпускают под их слово чести, и то, что несмотря на обещания ни одного олигарха не посадили ... На этом фоне есть большие опасения о том, что будет с украинским кино.

За 2014-2019 годы вы сняли фильмы "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги", "Захар Беркут", "Номера" и "Доброволец". Какой из этих фильмов вам самому больше всего нравится как зрителю?

Трудно сказать. Потому что очень редко ты смотришь на то, что сам сделал как режиссер, как зритель. Иногда ловишь себя на мысли, что сегодня актеры играли лучше. Возможно, для меня "Хайтарма" - особая лента. Потому что в ней многое сплелось, потому что это, собственно, первая лента в истории моего народа и мне повезло ее снять. А так я всегда говорю, что самая дорогая - та лента, которая сейчас снимается, или которую ты собираешься снимать.

Но знаковый и для вас, и для страны фильм - "Киборги", снятый по истории обороны Донецкого аэропорта. Многие критики говорили, что о войне надо писать и снимать чуть позже. Как вы решились снимать фильм о людях, которые ходят рядом с нами?

Я очень боялся. И когда продюсер Иванна Дядюра предложила после эфира из цикла "Храбрые сердца", который состоялся 15 октября 2014 года и так и назывался - "Киборги", снимать фильм об обороне ДАП, я сказал: "Да нет. Я боюсь, я не знаю как снимать об идущей войне". А где-то через неделю я понял, что хочу этого. Я хочу, потому что когда ты смотришь им в глаза, слышишь их рассказы, чувствуешь, что именно сейчас, на твоих глазах создается новейшая история Украины, и ее создают эти люди, которых, возможно, потом назовут новыми людьми новой страны, когда происходит строительство новой украинской политической нации, как бы это пафосно ни звучало. И нам очень хотелось об этом рассказать, несмотря на то, что мы очень боялись, очень волновались, в первую очередь за то, как воспримут фильм люди, на историях которых был построен сценарий. Но взялись. Съемочный период длился с 9 февраля до начала апреля, а вышел фильм 7 декабря 2017 года. Да, было страшно, но это было делом чести. И я благодарен в первую очередь тем, благодаря кому мы имели возможность снять эту ленту. Почти каждый съемочный день наши консультанты - настоящие воины - были на площадке.

Я знаю, что у вас четверо детей: две дочери - Назлим и Сафие, и двое сыновей - Анатолий и Селим. Расскажите, пожалуйста, о детях.

Они очень разные по эмоциональному складу. Дочки очень похожи друг на друга в восприятии жизни, в том, как они себя в ней чувствуют. У них очень яркие лидерские качества. Сыновья более сдержанные. Младший сейчас, после девятого класса, учится на юридическом факультете колледжа. Старший - журналист.

Это прекрасно. И напоследок нашего разговора традиционный вопрос. Какова идеальная Украины в понимании Ахтема Сеитаблаева?

Образованная, патриотичная, здоровая, здравая, самокритичная, самоироничная.