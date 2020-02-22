В Полтаве провели в последний путь 22-летнего Андрея Хитайлова с 72-й бригады, который погиб в ожесточенном бою возле Золотого

22 февраля, 2020, 09:13

В пятницу, 21 февраля, на Полтавщине привезли тело павшего в бою возле Золотого Луганской области Максима Хитайлова. Кортеж на въезде в Полтавскую область, в Чутовом, встретили несколько десятков человек