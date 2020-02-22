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Espreso.tvОбществоВ Полтаве провели в последний путь 22-летнего Андрея Хитайлова с 72-й бригады, который погиб в ожесточенном бою возле Золотого

В Полтаве провели в последний путь 22-летнего Андрея Хитайлова с 72-й бригады, который погиб в ожесточенном бою возле Золотого

В пятницу, 21 февраля, на Полтавщине привезли тело павшего в бою возле Золотого Луганской области Максима Хитайлова. Кортеж на въезде в Полтавскую область, в Чутовом, встретили несколько десятков человек

Об этом со ссылкой на местное издание Круг рассказывает Еспресо.TV .

После этого, чтобы попрощаться с юношей, в ОГА пришли сотни военнослужащих и ветеранов, а также духовенство, волонтеры, представители общественных организаций и власти.

  • 22-летнего бойца 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максима Хитайлова похоронят сегодня в его родном селе Виришальне Лохвицкого района.
  • Напомним, что мужчина погиб 18 февраля в ожесточенном бою во время сокрушительного обстрела позиций 72 ОМБр и 93 ОМБр и попытке прорыва российских наемников через линию обороны Объединенных сил.
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