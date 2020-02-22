В Полтаве провели в последний путь 22-летнего Андрея Хитайлова с 72-й бригады, который погиб в ожесточенном бою возле Золотого
22 февраля, 2020, 09:13
В пятницу, 21 февраля, на Полтавщине привезли тело павшего в бою возле Золотого Луганской области Максима Хитайлова. Кортеж на въезде в Полтавскую область, в Чутовом, встретили несколько десятков человек
Об этом со ссылкой на местное издание Круг рассказывает Еспресо.TV .
После этого, чтобы попрощаться с юношей, в ОГА пришли сотни военнослужащих и ветеранов, а также духовенство, волонтеры, представители общественных организаций и власти.
- 22-летнего бойца 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Максима Хитайлова похоронят сегодня в его родном селе Виришальне Лохвицкого района.
- Напомним, что мужчина погиб 18 февраля в ожесточенном бою во время сокрушительного обстрела позиций 72 ОМБр и 93 ОМБр и попытке прорыва российских наемников через линию обороны Объединенных сил.
Читайте также
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
Читайте также
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-