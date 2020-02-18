Во время нападения русских на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Хитайлов
18 февраля, 2020, 18:36
Во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Вольного 72 бригада потеряла солдата Хитайлова Максима Евгеньевича, которому было 22 года
Об этом сообщает 72 бригада.
"Во время отражения нападения вооруженных формирований России на наблюдательный пункт вблизи Хутора Вольного, к сожалению, 72 бригада навсегда потеряла надежного товарища, боевого побратима, преданного защитника Украины солдата Хитайлова Максима Евгеньевича", - говорится в сообщении.
До службы в Вооруженных силах Украины он жил и рос в селе Выришальное на Полтавщине. Максим был принят на военную службу по контракту в апреле 2019 года на должность гранатометчика мотопехотной роты.
Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Первым о наступлении русских сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
- Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
- По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
- Президент Зеленский назвал наступление русских "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
- Наступление русских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения возмутили украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения.
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