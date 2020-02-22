УПЛ: расписание матчей и трансляций 19-го тура
22 февраля, 2020, 07:07
В 19-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" встречается с черниговской "Десной", а киевское "Динамо" с полтавской "Ворсклой"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат Украины по футболу
19-й тур
22 февраля, суббота
14:00 "Мариуполь" (Мариуполь) - "Заря" (Луганск), "Футбол 2"
17:00 "Динамо" (Киев) - "Ворскла" (Полтава), 2 + 2
23 февраля, воскресенье
14:00 "Карпаты" (Львов) - "Днепр-1" (Днепр), УНИАН
14:00 "Александрия" (Александрия) - "Колос" (Ковалевка), "Футбол 1"
17:00 "Шахтер" (Донецк) - "Десна" (Чернигов), "Футбол 1"
19:30 "Олимпик" (Донецк) - "Львов" (Львов), "Футбол 1"
- 15 февраля " Шахтер" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины по футболу с отрывом от ближайшего преследователя - "Динамо" - в 14 очков.
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