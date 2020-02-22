 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСМИ передают, что инкубационный период коронавируса может быть длиннее 14 дней. СНБО опровергает

СМИ передают, что инкубационный период коронавируса может быть длиннее 14 дней. СНБО опровергает

70-летний мужчина в провинции Хубэй заразился коронавирусом, но не имел симптомов болезни в течение 27 дней - сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей

Это означает, что инкубационный период болезни может быть длиннее, чем 14 дней, как считали до этого, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .

"В случае, если информация о длиннейший инкубационный период подтвердится, усилия по ограничению распространения вируса, от которого умерли более 2000 человек будут сложными", - отмечается в сообщении.

Как говорится на официальном сайте властей провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения вируса, 24 января мужчина вернулся к Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он контактировал со своей инфицированной сестрой. Он путешествовал собственной машиной.

20 февраля в него поднялась температура, а на следующий день тест на вирус дал положительный результат.

Вместе с тем, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, в украинской власти нет данных об увеличении инкубационного периода болезни. По его словам, отечественные специалисты поддерживают контакт со многими лабораториями мира, и пока никто не предоставил информации по увеличению инкубационного периода коронавируса COVID-19.

"У нас есть вирусологи, которые с миром общаются, и никакого увеличения срока не существует", - заявил секретарь СНБО на пресс-конференции в Новых Санжарах Полтавской области, где в медцентре Нацгвардии проходят обследование эвакуированы 20 февраля с Китая.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 февраля, 2020 суббота

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

22 февраля, 2020 суббота

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать