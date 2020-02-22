СМИ передают, что инкубационный период коронавируса может быть длиннее 14 дней. СНБО опровергает

22 февраля, 2020, 13:53

70-летний мужчина в провинции Хубэй заразился коронавирусом, но не имел симптомов болезни в течение 27 дней - сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей

Это означает, что инкубационный период болезни может быть длиннее, чем 14 дней, как считали до этого, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .

"В случае, если информация о длиннейший инкубационный период подтвердится, усилия по ограничению распространения вируса, от которого умерли более 2000 человек будут сложными", - отмечается в сообщении.

Как говорится на официальном сайте властей провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения вируса, 24 января мужчина вернулся к Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он контактировал со своей инфицированной сестрой. Он путешествовал собственной машиной.

20 февраля в него поднялась температура, а на следующий день тест на вирус дал положительный результат.

Вместе с тем, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, в украинской власти нет данных об увеличении инкубационного периода болезни. По его словам, отечественные специалисты поддерживают контакт со многими лабораториями мира, и пока никто не предоставил информации по увеличению инкубационного периода коронавируса COVID-19.

"У нас есть вирусологи, которые с миром общаются, и никакого увеличения срока не существует", - заявил секретарь СНБО на пресс-конференции в Новых Санжарах Полтавской области, где в медцентре Нацгвардии проходят обследование эвакуированы 20 февраля с Китая.