Ночью россияне прорывались в Новотошковском. Атака отбита

22 февраля, 2020, 10:55

В ночь с 21 на 22 февраля 2020 года россияне и наемники совершили очередную неудачную попытку прорыва через линию фронта вблизи поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, передает Еспресо.TV .

"Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское. Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку", - говорится в сообщении.

Читайте также: Виталий Портников: Обострение на фронте - продолжение давления на Зеленского

Как отмечается, в результате боевого столкновения русский ДРГ противника, понеся потери, отступила.

При этом, враг оставил на поле боя тело своего друга погибшего.