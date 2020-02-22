Ночью россияне прорывались в Новотошковском. Атака отбита
22 февраля, 2020, 10:55
В ночь с 21 на 22 февраля 2020 года россияне и наемники совершили очередную неудачную попытку прорыва через линию фронта вблизи поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил, передает Еспресо.TV .
"Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское. Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и очередными огневыми средствами отбили атаку", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в результате боевого столкновения русский ДРГ противника, понеся потери, отступила.
При этом, враг оставил на поле боя тело своего друга погибшего.
- Напомним, в пятницу, 21 февраля 2020, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ими велись обстрелы вблизи 11 городов и сел, с украинской стороны есть раненый .
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