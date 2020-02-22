21 февраля на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 11 городов и сел, с украинской - раненый
Об этом говорится в информационном возведении о ходе Операции объединенных сил (ООС) по состоянию на 07:00 утра 22 февраля, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечают украинские военные.
Обстрелы со стороны россиян зафиксирован поблизости
Красногоровки - с миномета калибра 120 мм, где противник выпустил 10 мин;
Павлополь - с миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Лебединского - с 82-мм миномета - 21 мина;
Новотроицкого - с ручного противотанкового гранатомета;
Песков - из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия
Марьинки - из стрелкового оружия.
Орехово - с миномета калибра 120 мм - 20 мин и 10 мин с 82-мм миномета, а также 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;
Луганского - с миномета калибра 120 мм - 5 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем;
Майского - с 82 мм миномета - 2 мины, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы;
Новотошковского - с миномета калибра 82 мм - 8 мин и 10 выстрелов из автоматического станкового гранатомета;
Новолуганское - с 82-мм миномета - 4 мины, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По официальным данным, вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска два раза обстреляли украинские позиции, а именно:
рядом с Марьинкой - со станковой противотанкового гранатомета противник совершил 3 выстрела;
в районе населенного пункта Новомихайловка - с 120-мм миномета - 5 мин.
За текущие сутки потерь нет.
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