Дело одесского танкера Delfi: капитану сообщили подозрение, а относительно пограничников отрыто производство

22 февраля, 2020, 08:43

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении капитану судна Delfi в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей (ч. 1 ст. 276 УК Украины)

Об этом со ссылкой на Пресс-служба ведомства передает Еспресо.TV .

Установлено, что в ноябре прошлого года грузовой танкер под управлением капитана, находясь в Черном море в акватории порта "Южный", в условиях шторма, был сорван с якоря и, дрейфуя, сел на мель близ одесского пляжа "Дельфин".

При этом, подозреваемый, как отмечают в прокуратуре, "в нарушение правил безопасности мореплавания и требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой из 3-х вместо 5-ти человек, несмотря на потерю одного из якорей, нетрудоспособность главных двигателей судна, отсутствие топлива и предупреждения об ухудшении погодных условий, настоятельно отказался от помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и посторонних лиц ".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные ГУНП Украины в Одесской области.

Кроме того, по результатам следствия прокуроры начали уголовное производство по факту возможного нарушения уставных правил несения пограничной службы должностными лицами Государственной пограничной службы Украины.

Прокуроры обращают внимание на то, что пограничники, "несмотря на установление технической неисправности судна в ходе его осмотра и серьезных нарушений в документации, не приняли мер по задержанию танкера и его конвоирования в ближайший порт, что способствовало возникновению аварийного морского происшествия (ч. 1 ст . 419 УК Украины) ".