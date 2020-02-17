Танкер Delfi под Одессой пролежит на мели до конца лета, - вице-мэр
17 февраля, 2020, 17:10
Оплата охраны танкера во время курортного сезона обойдется городу в 64 тыс. грн в месяц
Об этом рассказал вице-мэр Андрей Котляр, передает "Думская".
Котляр считает, что танкер Delfi, что попал на мель у пляжа Одессы 21 ноября, пролежит там до конца лета.
По его словам, до 31 марта у владельца есть возможность начать работы по удалению танкера из зоны пляжа, однако он "затягивает процесс и, скорее всего, не будет этого делать". Соответственно, одесский порт после этого срока объявит тендерные процедуры.
"Только после этого что-то начнется - для ликвидации судна потребуется 120 дней. Так что мы проведем лето с Delfi. Думаю, оно закончится, а он будет здесь", - сказал Котляр на аппаратном совещании в мэрии.
Директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов рассказал, что во время курортного сезона придется выставить охрану и буйковые заграждения. Установка заграждения обойдется в 35 тыс. грн, оплата восьми человек. Охраны - в 64 тыс. грн в месяц, а для патрулирования на катере необходимо закупить тонну топлива, что обойдется еще в 30 тыс. грн.
- Напомним, 21 ноября в море вблизи Одессы сел на мель и перевернулся танкер.
- Экипаж танкера пришлось эвакуировать.
- В море произошел масштабный разлив нефтепродуктов, содержание которых в воде пока превышает норму в 53 раза .
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